更新後的東區國家新境大樓社區。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市共有41件自主更新補助案，居全台之冠，東區國家新境大樓社區自主更新案，歷經2年半整合、規畫設計、施工到終於完工，25日竣工，市長黃偉哲表示，國家新境案落成，是營建署、市府與社區三方公私協力創造成果，有社區積極整合、市府輔導資源投入與營建署提供經費補助，在共同努力下，為社區迎來今日全新面貌，成為台南新亮點。

都發局長莊德樑指出，只要是建築物在都市計畫區內、屋齡20年以上、成立管委會的公寓大樓，同意比達8成以上的社區，都符合自主更新補助的申請條件，除提供規畫補助外，還提供工程補助費，規畫費至少50萬元起算，可提供社區委託建築師規畫、估價、促進社區整合，工程補助則以總工程費用45％為上限，補助工程項目包含立面改善相關工項、改善建物結構與無障礙環境等項目，減輕社區更新負擔。

都發局表示，台南市已完成的整建維護更新案除了國家新境外，還有東區龍鳳大樓、永康區中華世貿、安平區連棟透天案與中西區整維案等共5案，其餘社區也都陸續進行規畫設計與相關工程，統計營建署核定本市的自主更新補助案件共計有41案，是全台最多，市府仍將持續推廣都市更新，改善市容與提升公共安全。

目前，市府已成立自主更新與危老重建輔導團，不管透天、社區大樓，只要市民有老屋整建維護或重建等相關需求，都歡迎接洽市府都發局輔導團，可免費為市民提供法令資詢、辦理說明會、協助申請資格條件等種種服務，電話06-2785239。

(中時 )