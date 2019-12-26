美國零售業遭寒冬侵襲，各地傳統購物中心和零售店正在以創紀錄的速度倒閉。外媒報導，今年美國零售業已關閉9300家門店，打破了2017年關閉8000店的紀錄，其中不乏維多利亞的秘密、GAP、Forever 21等知名連鎖品牌。
Business insider報導，今年零售業破產現象加劇，許多連鎖店也在削減店面，使得關店數激增。倒閉的業者包含西爾斯百貨（Sears）、Forever 21、Payless ShoeSource和Destination Maternity等。
美國鞋業巨頭Payless今年2月申請破產，並表示關閉北美所有門市（2500家）；西爾斯百貨在今年2月脫離破產保護後，繼續在8月、9月和11月展開新一輪關店行動，擬收掉175家店。
GAP今年2月也表示，未來兩年關閉230家門店；維多利亞的秘密今年也將在北美關閉53店；美國時尚品牌Abercrombie&Fitch今年3月表示，計劃關閉約40家門店，大部分為美國本土商店。
報導指出，2019年預計全美將關閉9300家門店。據統計，近十年來，共有130萬零售業員工失業，另有72.8萬名業者因裁員而間接失業。
文章來源：More than 9,300 stores are closing in 2019 as the retail apocalypse drags on — here’s the full list
(中時電子報)
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