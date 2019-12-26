有買過車的人都知道，業務品質很重要。一名網友打算購買Volvo車款，在花壇遇上一名好業務，儘管最後該網友在台中購車，但碰上問題仍會找花壇業務，對方皆耐心答覆，甚至半夜2點都接電話。不過該名業務最後離開Volvo，讓這名網友感嘆這是Volvo的損失。不過其他網友卻難以認同他的行為，除砲轟他是奧客，更直指讓Volvo損失一個好業務的，正是這名車主。

有網友在論壇《mobile01》發表「好業務離開這個品牌了 Volvo的損失啊」一文。他表示5月去花壇Volvo展示間賞車，遇上一名賴姓業務，解說詳盡，但因報價問題，當下原PO沒有下訂。之後賴姓業務每天打電話噓寒問暖，也詳盡回答原PO的問題。

最後原PO仍因價格問題，選擇在台中買車，卻慘遭台中業務「放生」，之後發生問題，又回頭找賴姓業務，對方耐心的用視訊電話指導操作。甚至某晚半夜2點多車子亮了警告燈，原PO打給賴姓業務，對方從睡夢中被驚醒，仍耐心解說。

而10月份賴姓業務離開Volvo，讓原PO覺得可惜，感嘆真的是Volvo的損失啊。

這篇文章引發網友熱烈迴響，不過多數網友相當不認同原PO，有人表示「半夜兩點多，真的很不要臉」、「看完文章真的覺得是奇葩 業務跟樓主都是…是你，讓Volvo的客人損失了一個好業務」、「服務是有價的!! 服務是有價的!! 服務是有價的!! 許多奧客都把服務當作無價, 所以慣出了許多奧客」、「做服務業最討厭的就是你這種客人」。

不過也有人認為「這位業務是經營自己VOLVO只是給他一個舞台 沒有誰有損失」、「Volvo 並沒損失好業務 因為現實是,他賣出的車子就是比台中的業務少.損失的只有曾和他買過車的人.因為沒有後續服務了」。

(中時電子報)