衣索比亞航空ET302班機3月發生空難，波音歷經737 MAX客機停飛、停產等風波，至今前景未明，波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）23日遭撤換，專家分析，米倫伯格犯下的最致命錯誤就是低估問題的嚴重性。

印尼獅子航空、衣索比亞航空2起空難奪走346條人命，波音737 MAX機型相繼停飛、停產，波音執行長米倫伯格處理危機不力下台。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，自印尼獅子航空（Lion Air）、衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）2架波音737 MAX 8機型相繼墜機、奪走346條人命以來，許多分析師預估，波音損失高達上百億美元。米倫伯格10月遭拔除波音董事會主席一職，當時公司還肯定他的能力，不過整個董事會以及後來接替主席職位的凱爾洪（David Calhoun）已逐漸對他失去耐性，23日宣布讓他下台，並由凱爾洪接任執行長一職。航空分析師盧摩爾（Cai von Rumohr）表示，「已經到了不得不換上新人的時候了。」

綜合分析師看法，米倫伯格在處理危機的過程中大致犯了3大致命錯誤，第一個是錯估737 MAX機型的問題，737 MAX很早就發現有問題，但是米倫伯格反應太慢。2018年10月獅子航空發生空難後，當時就傳出機上防止飛機失速的安全系統可能是空難主因，空難前一天，也有消息指出安全系統有問題，不過當時米倫伯格及其他公司幹部認為只要提供進一步訓練、更新部分軟體就能解決問題，他們並沒有想到要讓飛機停飛。

一直到衣索比亞航空也出事、全世界都在呼籲飛機停飛之際，波音仍要求主管機關美國聯邦航空總署（FAA）讓它執飛，米倫伯格10月赴國會作證時坦承，當時公司認為停飛還太早，只要機師接受額外訓練，飛機就安全了。

米倫伯格第二個致命錯誤在於對復飛期限太過樂觀，一延再延，讓客戶失去耐性。報導說，衣索比亞航空空難後，波音承諾幾周內就會有解決方案，但是這項說法最終被證實太過樂觀，他們對外宣布的復飛期限因為FAA不同意而一再延後。

在客戶及投資人眼中，波音最糟糕的莫過於沒有意識到無法取得FAA的復飛許可，FAA本月11日宣布波音737 MAX至2020年才有可能復飛，在那之前，波音仍對外堅稱年底前就能重返天際，這讓航空業者失去耐性，盧摩爾說，對航空公司而言，「時間就是金錢」，對美國西南航空（Southwest Airlines）而言更是如此。西南航空擁有全球最多的737 MAX客機，他們當初就是看準執飛單一機型能更有效率，如今就連他們的執行長凱利（Gary Kelly）都已向高層建議購買非波音的飛機，「我們對這個情況非常不滿。」

米倫伯格犯下的第三個致命錯誤在於宣布波音737無限期停產。波音16日宣布737 MAX無限期停產，除了意味著公司無法預測該機型何時能重回天際，更凸顯波音過度輕忽空難引發的危機，在禁飛期間仍持續生產737 MAX，導致許多飛機仍停在工廠，但是一架也沒有交機出去，更讓供應商出現錯誤期待，以為生產線將一如往常。

(中時電子報)