遭美列入出口黑名單後，美科技大廠Google亦在官方要求下，不再對大陸電信巨擘華為提供旗下安卓作業系統相關服務。不過事隔半年多後，一名華為高級主管表示，已準備好取代Google的替代應用程序，包括G-mail、Google Map以及Google Pay等服務，強調很快就會上線。

華為公司印度消費者業務負責人Charles Peng對印度《經濟時報》（Economic Times）表示，華為有自己的「華為行動服務」（HMS），正在努力建立一個移動生態系統。大多數關鍵應用程式，如導航、支付、遊戲和消息傳遞，將很快準備就緒。

報導指出，自從華為遭美列入出口管制清單後，對仍使用GMS的華為與旗下的榮耀系列手機造成不確定性，故專家表示華為此舉是建立取代Google媒體服務（GMS）的替代方案。

報導指出，Charles Peng表示華為行動服務將支援沒有Goolge的華為手機，而最新的華為榮耀手機將一同使用GMS與HMS，「到時消費者不會看出兩者之間的區別」。他並表示，華為總部正與大陸與印度的APP開發商聯繫，未來並邀請印度排名前150的App開發商進行商談，邀請對方入駐HMS，這將幫助華為在印度與如歐洲等其他地區發展。

雖然川普政府對華為祭出出口黑名單，但外界認為對華為影響有限，華為創辦人任正非先前也表示，華為沒有Google一樣能生存，也做好美國永遠不撤銷對華為出口管制的準備。而華為HMS即將上線，讓美媒《富比世》也認為，這是華為向Google下發的戰書：我很快就要取代你了。

(中時電子報)