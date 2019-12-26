林咚咚身材火辣。(取自林咚咚臉書)

林咚咚盛裝出席亞洲電影大獎。(取自林咚咚臉書)

「情色教主」雪碧（方祺媛）日前遭週刊爆料，介入人家婚姻當小三，還在日前秘密產子，而精主就是台北武德旨德宮宮主、CEO郭柏均。同時受害正宮林咚咚也被起底是演藝圈的一員，還曾在臉書粉絲團PO出辣照，好身材一點都不像生過3個孩子的媽。

被雪碧介入家庭的大老婆林咚咚，曾演出電視劇《巴娜娜上路》、《男丁格爾》，也曾在選秀《超級偶像7》模仿蔡閨，2017年更在臉書「爆廢公社」發文「這是否就是現實面，女演員已婚身分就沒行情了？」感嘆因沒人認識她，萌生淡出演藝圈的念頭。

其實林咚咚婚變有跡可循，她早前曾在臉書發文「我們認為有些人道德淪陷 但這些人卻還引以為傲呢」、「不怕小人軟土深掘，因為夠正就撂不倒」，還許下聖誕心願「希望壞人都被抓起來」，字字句句都不難看出她的暗諷對象為雪碧。

對於被控搶人老公當小三，雪碧昨日也向《周刊王》自嘲該檢討自己身材有無發福，反駁懷孕說，更解釋被拍到進出月子中心，則是因為去探望好姊妹的關係。

(中時電子報)