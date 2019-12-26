2020總統大選選情愈加白熱化，經濟議題也成為關注焦點，韓國瑜國政顧問團24日舉行記者會，指出台股今年達到萬二關卡，但股票上漲帶來的金流都被外國人賺走，這對於庶民來說相當無感。不過，對於散戶來說，今年漲勢最為驚奇的，莫過於權值王台積電，就有網友提問，台積電從以前就是晶圓代工王者，為何外資卻持有台積電8成股票，引發熱烈討論。

台股今年站上29年以來新高紀錄，並達到萬二關卡，離12682點僅差咫尺之遥，截至25日，權值王]台積電今年股價上漲51.7%，台股今年為止上漲25.68%，台積電對於台股貢獻可說是功不可沒。

不過，雖然歐美市場目前處在聖誕節假期，證交所資料顯示，外資截至25日持有台積電股權仍達到78.39%之高，顯示各家外資仍相當看好台積電後市表現。

就有網友在PTT論壇提問，以「為何台積持股外資佔八成？」為題，提到聽人說台積賺的錢大多都給外資賺走了，台積電的持股比例外資占約78%，台積電身為台灣的產業龍頭、晶圓代工的王者，沒理由台灣人自己不買自己國家的龍頭績優股，還常常看到有人唱衰台積電，說被中國半導體、中芯國際幹掉，不知道台積電是不是有什麼不良紀錄。

對此，網友紛紛留言表示，「台灣慘戶只想買隔天就漲停的飆股」、「政府過去一直賣，外資一直撿啊」、「因為台灣人喜歡雞蛋水餃股賭翻倍」、「因為以前不知道台積電會這樣猛，否則早全壓了」、「小散戶看不起台積電三大原因： 賺太慢、"代工"業、殖利率低」。

有一名網友還回覆文章，「因為你慘戶不買，你慘戶喜歡買低價股和國巨，『外資其實很長期投資，投信喜歡短線，政府基金喜歡抄底』」。網友也相當贊同最後３句話分析，認為散戶跟著消息走，沒有自己的判斷，以及喜歡作價差的心態，讓不少投資人只能眼睜睜看著台灣最優質的公司獲利，被外國人全部賺走。

(中時電子報)