距2020總統大選僅剩下16天，親民黨「瑜湘配」、國民黨「國政配」、民進黨「蔡賴配」最後衝刺。YouTuber「桃園孫先生」昨晚到桃園市中正路進行街頭民調，「蔡賴配」以56%領先「國政配」的31%。

「桃園孫先生」上傳191集民調直播，他昨晚到桃園市中正路的寶雅店門口旁進行街頭民調，蔡賴配以30票（56%）勝「國政配」的17票（31%），以及宋楚瑜的7票（13%）

有網友看到民調結果感到疑惑：「最近怎麼好像都輸餒...」、「是蓋牌效應，還是真民調？已經霧裡看花。」、「哈哈哈，當初韓國瑜的烏賊戰開始時，也有民名嘴擔心支持者霧裡看花，但相信韓家軍是很堅定的，加油～」

也有人認為，「晚上、路口、年輕人多，韓市長輸多贏少，重點在差距不能被拉開。」「我想建議韓國瑜要去夜市掃街拜票，最近韓國瑜的行程少，光靠造勢是不行的，選前應該要排市場跟夜市拜票。」

(中時電子報)