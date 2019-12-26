24日上完博恩夜夜秀之後，韓國瑜25日晚間再上網紅節目，與YouTuber《志祺七七》一對一侃侃而談，過程中韓國瑜除了爆料自己為何要博恩跟他做盤腿瑜珈外，也說台北市長柯文哲對他酸言酸語，他卻始終沒有反擊，因為他是個「重感情的人」。

被問到如何看待宋楚瑜參選，韓國瑜表示宋的意見他都必須接受，韓說當時宋是秘書長，負責提名作業，那時他也是首次被提名，接受過宋的幫助。接著韓說，自己當台北農產總經理時，經歷過郝龍斌與柯文哲兩任市長，所以直到現在都還是相當尊敬他們，儘管大選過後柯文哲一直對他酸言酸語，但他到現在都沒回罵過柯P，因為他是很重感情的人。

PTT八卦版不少韓黑也紛紛表示：「我第一次推韓導，要比柯嘴臭很難」、「跟柯比，每個人都很重感情」、「你確實比柯優質多了」，也有網友笑：「柯對你很客氣了，你看他怎麼酸蔡英文的」。

(中時電子報)