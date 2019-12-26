東南科技大學經過交通部民用航空局實地審查通過，成為新北市首座「遙控無人機術科測驗場地」12月24日正式啟用。（東南科技大學提供／葉書宏新北傳真）

東南科技大學經過交通部民用航空局實地審查通過，成為新北市首座「遙控無人機術科測驗場地」12月24日正式啟用。（東南科技大學提供／葉書宏新北傳真）

民用航空法遙控無人機專章預定明年3月上路，東南科技大學經過交通部民用航空局實地審查通過，成為新北市首座「遙控無人機術科測驗場地」12月24日正式啟用。同時，台灣無人機應用發展協會理事長馮渤亦與東南科技大學校長李清吟簽訂產學合作。

協會會員代表有極現科技、首羿國際、方位科技、福俫鷹、先創國際、橙森國際、北科大AIoT Lab、煒亨企業、撷發科技、廣營電子、易圖科技、知洋科技、拉奇股份、貿友展覽、喬智開發等雙方同意共同合作推廣無人機專業證照職業培訓、無人機認證考場共同營運合作、無人機產業就業輔導合作、技術與產業發展專案合作、無人機產業人才教育、產業及國際資訊交流合作、科技的創新研發合作。

交通部民用航空局通過東南科技大學場域作為新北市術科測驗場地，主要因應大台北地區開放空域稀缺，而且，今年東南科技大學聯結新北市教育局以及台灣無人機應用發展協會合作推動無人機產官學聯盟，設立新北市首座無人機教育科普基地，面向大台北地區高中職青少年舉辦無人機營隊以及競賽；進一步開放田徑場申請作為新北市遙控無人機術科測驗場地，為廣大無人機飛手提供培訓考證的服務。

啟用當天由台灣無人機應用發展協會專業證照考官依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程，以及定點起降、四面停懸、八字水平圓等測驗項目；之後依中央機關、地方政府、法人團體等順序分批執行，以滿足明年法規上路後大台北地區的證照需求。

東南科技大學電子工程系自108年7月啟動無人機產官學聯盟，擬定四大發展方向，包含無人機人才培育計畫，無人機群飛與表演藝術跨域合作，無人機360空拍與VR導覽在地方創生應用，無人機在智慧城市應用四大構面，積極動員全校跨院系產學合作，期盼透過無人機打造東南科技大學智慧科技印象。更開全國先例，首開 無人機種子師資課程、無人機競技賽事課程以及無人機群飛表演課程，為師生提供一系列無人機產業接軌的多元應用。

另為推動政府端之多元應用，聯結台灣無人機應用發展協會參與108年工業局AI人才培育計劃為師生提供無人機AI培訓課程，並於109年度深化無人機之應用，由觀餐休閒與管理學院申請教育部USR計劃，運用無人機360空拍與VR導覽為地方創生提供旅遊新體驗。未來期待無人機考照訓練場的落成，立足成為新北市無人機人才培育搖籃，共同推動台灣無人機產業發展壯大。

(中時 )