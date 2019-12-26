2020年總統第二場政見會登場，名嘴邱明玉表示，她在車上聽政見會，那時韓國瑜火力全開，她搭的計程車司機竟然問這是第幾台，聽得不過癮，甚至還想繼續聽。至於蔡英文，他可能就蠻無感的，因為蔡就一直在講數據。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜在政見會第3段，真的不用再講政見了，他火力全開，這一段她是在計程車上聽的，韓就罵蔡英文被架空什麼的。蔡英文第二回合要上去的時候，看來她的臉是蠻怒的，她忍耐著她的怒氣，所以一上去就說，「我謝謝你講我很單純，然後說我很善良，但是我要告訴你，其實我也很能幹，我把整個國家翻轉。」

邱明玉稱讚韓國瑜罵的那段超精彩，竟然連她搭的計程車司機還問這是第幾台，他聽得不過癮，想要再繼續聽。對於蔡英文他可能蠻無感的，因為蔡英文就一直在講數據。而網友留言，就是各自護主，選情雖不會因此翻轉，但如果韓國瑜可以鞏固藍軍選票的話，這次會讓藍軍士氣大振。有記者下個註解非常好，說「蔡教授對上了賣菜郎」。也許儘管韓講的東西、批評的東西不是那麼精確，比如他講貪汙等等，韓罵一連串，從陳菊、蘇貞昌，一直罵到陳明文、陳師孟、楊蕙如，對藍軍來講，只有兩個字形容「很爽」。

(中時電子報)