接2020年元旦，三地門鄉首度辦理跨年晚會，邀請知名原住民歌手及網紅組成超強卡司。（潘建志攝）

迎接2020年元旦，屏東縣許多鄉鎮都將舉辦跨年晚會，其中三地門鄉首度辦理，邀請知名原住民歌手及網紅組成超強卡司，歡迎大家一起到三地門到數跨年、勁歌熱舞，同時品嘗醇香的德文咖啡。另外包括東港、里港等鄉鎮，也都邀請歌手藝人來跨年。

三地門鄉跨年夜晚上7點起在地磨兒國小操場登場，邀請到超強卡司，包括原住民超級網紅布萊克薛薛、阿拉斯及哈雷樂團主唱周莉文當任本次活動主持人，加上Abao阿爆（阿仍仍）、賴聖恩、王宏恩Biung、桑梅絹、哈雷樂Harlay、貳行程Two stroke engine、黑旋風等藝人歌手。

三地門鄉Cemelesai鄉長表示，活動會場有豐富多樣的摸彩獎品，另外配合跨年推出的「三地門鄉108年文化觀光產業嘉年華系列活動」，將於28、29日在三地門鄉中山公園登場，包括咖啡烘焙比賽及部落市集展售，讓民眾享用三地門咖啡的醇香。

德文咖啡為日本天皇指定御用，也曾在世界咖啡評鑑中獲得銀牌獎。活動現場除了咖啡、美食及手工藝品展售外，還有不能錯過的傳統歌舞表演，公所更是貼心準備遊客咖啡DIY體驗活動，希望帶給熱愛咖啡的朋友們最難忘的回憶。

(中時 )