國民黨2020總統候選人韓國瑜日前拋出重設啟偵組議題引發社會熱議，但蔡英文總統則以國民黨當年政爭時干預司法為由反對，並稱「這就是東廠」。馬英九25日晚間在高雄輔選時回應稱，非常支持韓國瑜恢復特偵組，蔡英文總統之所以反對，「是因為他們很怕特偵組」。

據《中評社》報導，針對韓國瑜恢復特偵組的提議，蔡英文25日在政見會上重提馬政府時期「馬王政爭」以及檢察總長黃世銘案為例，批國民黨馬政府當年干預司法，還稱「這就是東廠」。晚間馬英九在高雄表示，蔡英文總統這樣講根本不對，「那根本是偶然的因素，跟特偵組的本質並沒有關係」。

馬英九說，民進黨很怕特偵組，特偵組是陳水扁設立的，最後結束也是陳水扁，「有了特偵組，民進黨做很多壞事，會覺得不方便」，否則幹嘛廢掉呢？

馬英九表示，他一向贊成設立特偵組，因此也支持韓國瑜恢復特偵組！至於蔡英文總統說我？那根本是偶然的因素，跟特偵組的本質並沒有關係，所以我一向贊成特偵組。

馬英九25日晚間在高雄陪第七選區立委選將李雅靜逛夜市，晚間7時抵達中山夜市並接受媒體聯訪做出上述表示。

根據立法院紀錄，特偵組是陳水扁任內於2007年4月2日成立，專責偵辦總統、副總統及五院院長、立委等黨政高層貪污或重大經濟舞弊案，而於2016年蔡英文總統任內於11月18日立法院院會三讀通過刪除特偵組法源，並於2017年1月1日正式廢除。

(中時電子報)