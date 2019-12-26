蔡英文論文門，網路節目主持人彭文正質疑蔡連論文題目都搞不清楚，在國內大學演講時提到的論文題目，卻和黑皮書的論文題目不同，可說出現致命破綻。

彭文正在《政經關不了》指出，2011年在國內大學演講時提到她的論文題目為《Safeguarding Domestic Market》，不過蔡的黑皮書論文題目卻是《Unfair trade practices and safeguard actions》，露了很多破綻。

彭文正點出，學生紀錄表上出現一個題目被劃掉，是1983年以前的，認為極有可能是當時博士口試的題目，後來沒有過關。2011年10月25日在自傳《洋蔥炒蛋》又提到另一個論文新題目。彭質疑她偷渡到英國或網路上的書目《Unfair trade practices and safeguard actions》，和她在大學演講提到的論文題目《Safeguarding Domestic Market》，雖一致，但是兩個不同的概念。

那為何蔡的論文題目愈走愈散？彭文正質疑，前3章是論文提案，也就是她被倫敦政經學院(LSE)打槍那一頁一頁泛黃的紙張，2011年她被逼急了，2015年國民黨開始質疑蔡的論文，她便開始拼湊4到8章，把這些都兜進去，變成拼裝車四不像，因此就把題目定得廣泛一點，廣泛到好像什麼都沾到一點邊。

彭文正懷疑，蔡去了一趟LSE，當她把學生紀錄表拿出來，發現在相關的地方還有一個題目，後來回台才一致定調論文題目為《Unfair trade practices and safeguard actions》後來這題目出現在LSE圖書館，甚至再到國圖。

(中時電子報)