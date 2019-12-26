以色列電視台報導，總理尼坦雅胡今天在南部城市阿什克隆舉行競選集會時，巴勒斯坦好戰分子由加薩走廊發射火箭來襲，尼坦雅胡被迫暫避防空洞，稍後才恢復競選活動。

以色列軍方證實，距離加薩走廊12公里的阿什克隆（Ashkelon）有火箭來襲，但那枚火箭遭以軍的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統擊落。

目前還沒有團體宣稱發射火箭。加薩目前由巴勒斯坦激進派哈瑪斯組織（Hamas）控制，當地激進團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）上月曾和以軍交火。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬保守派聯合黨（Likud Party）明天將選舉黨魁，他為爭取連任積極競選。電視台播出畫面顯示，他在阿什克隆造勢時，因為有火箭來襲，警報響起，他隨即由隨扈護送下台，進入防空洞躲避。

這是第2次類似事件。9月間尼坦雅胡造訪附近城鎮阿什杜德（Ashdod）進行競選活動時，行程也受到火箭攻擊警報干擾。

社群媒體流傳的影片顯示，尼坦雅胡稍後帶著笑容重回台上，獲得民眾鼓掌叫好。他並暗示將針對今天的攻擊採取報復行動。

以色列新政府難產，明年3月將舉行12個月內第3次大選，尼坦雅胡這次在黨魁選舉面對強勁挑戰，但一般預料仍將保住領導地位。

(中央社)