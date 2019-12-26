YouTuber「雞腿」起初獨自經營個人影音頻道，有次帶著愛犬「希露」和「弟弟」入鏡，點閱率竟意外暴增，兩隻汪星人也從「客串」晉升「主演」。就在該頻道迅速成長之際，雞腿拜託「雞腿姊」下海助陣，姊弟倆遂靠著和狗狗的超萌互動，成功在網紅圈闖出一片天。不過，這對姊弟檔竟爆料兩隻狗狗常在家裡上演爭寵的「宮心計」！

希露和弟弟不管颳風下雨都要出門散步，也在外面結交不少朋友。（圖／希露弟弟啃雞腿提供）

在「雞腿姊弟」的記憶中，家裡一直有養狗，尤其姊弟倆從小到大都和「小黑」生活在一起。小黑老死後，全家難過到不想再養寵物，但緣分來了擋也擋不住，歷經五年沒有毛孩的空窗期，恰逢親戚希望把家中的紅貴賓「弟弟」送給他們照顧，原本雞腿一家害怕再度面臨生離死別，堅持不養，後來雞腿媽還是鼓起勇氣，把七個月大的「弟弟」帶回家，隔年比熊犬「希露」也在因緣際會下，成為雞腿家的一份子。

談起兩個寶貝的互動，雞腿笑說，由於弟弟比希露早被領養，因此看到希露加入後頗得家人寵愛，非常吃味，聰明的牠不會選在當下發作，但只要發現家裡沒人，就會開始用身體撞希露；相處久了更是肆無忌憚，一不開心就會光明正大地推希露，就連牠看到希露跟著出門散步，也會開口咬對方來個下馬威。

雞腿姊坦言，因自己偏心於希露，有時候誇讚牠時，坐在一旁的弟弟會忽然轉過來瞪她，或是走過來討抱，「會覺得好恐怖喔！都聽得懂我在講什麼！」不過，在爭寵以外的時間，弟弟與世無爭也不認生，是雞腿家公認的「公關狗」。

至於希露的個性，則和弟弟恰好相反，防備心重，住進雞腿家兩年後，仍不肯打開心房，見誰都會開口吠。有天雞腿姊看希露可愛忍不住想抱，沒想到竟被牠咬到嘴巴見血、臉也劃傷，當下人狗都傻住了，但雞腿姊選擇不責罵，「我去抱牠，跟牠說：『你不可以咬姊姊，姊姊知道錯了，我不應該硬要抱你。』」

雞腿姊的溫柔舉動，漸漸建立起希露對家人的信任，現在希露只會對陌生人示威，看到雞腿姊被欺負還會上前保護，就連雞腿姊弟偶爾出現小爭執時，牠都會衝上去勸架，對著講話大聲的人狂吠。

儘管希露和弟弟個性迥異，但牠們剛踏入網紅世界時，就像模範生一樣，總是無條件配合雞腿姊的指令，即便不是影片主角也會挺著背脊、乖乖坐在後面緊盯鏡頭，敬業態度令人讚嘆。

只不過時間一久，兩隻狗狗仍然出現職業倦怠，不是邊拍邊躺，就是直接衝出畫面，看到愛犬終於放膽「做自己」，雞腿姊弟皆異口同聲地說：「牠們開心就好，沒有一定要坐在那邊。」

講到此處，雞腿姊還加碼爆料，有次希露生日直播，原本相安無事的兩隻狗狗躺在一起睡覺，怎料抬頭看到鏡頭在拍後，竟忽然打起來，讓觀眾超傻眼。她也吐槽兩犬愈來愈老油條，「只要攝影機一架起來就開始裝睡，鏡頭一關掉牠們就跳起來了，牠們其實都知道我們在錄影，太聰明了。」

打預防針過敏眼腫

為了慰勞弟弟和希露「工作」的辛勞，雞腿姊弟偶爾會帶牠們到高級寵物Villa住一晚，不過最講究的還是牠們的每日三餐。雞腿姊不僅堅持做鮮食，雞腿也會買保健食品給兩個寶貝吃，舉凡狗狗食用的葉黃素、維骨力、爆毛粉，通通都有，最誇張的是購買真正的鱉蛋幫牠們顧皮膚和毛髮，加上定期添購零食，以及寵物美容，每月至少得花費萬把塊。

只是吃那麼補不代表就沒有病痛，雞腿透露，某次弟弟施打預防針，沒多久竟出現過敏狀況，整個臉腫起來、眼睛凸起、眼眶泛紅，看診一次6、7千元就飛了，雖然金額不小，但雞腿一點也不會心疼，「因為我們全家都把牠們當小孩來養。」一語道盡對弟弟和希露的寵愛。

弟弟

年齡：7歲

品種：貴賓犬

個性：聰明、心機重

特長：賣萌、聽得懂人話，尤其不允許主人偏心只稱讚希露。

希露

年齡：6歲

品種：比熊犬

個性：愛管閒事

特長：生氣會邊叫邊握手、很會勸架。

雞腿姊

年齡：永遠的18歲

職業：兼職YouTuber

興趣：狗、聽音樂、看YouTube

雞腿

年齡：24歲

職業：全職YouTuber

興趣：跳舞、唱歌、聽饒舌音樂

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(中時電子報)