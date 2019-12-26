香火鼎盛的大廟宇過年前會提早開放報名點光明燈，為搶安太歲、點光求平安，民眾也已開始卡位抽號碼牌。不過，命理專家提醒，點光明燈是為活人祈福，不能為死去的父母或嬰靈點光。

命理專家楊登嵙對《中時電子報》表示，點光明燈適用於任何年歲身分之一般民眾。流年犯太歲者除了安太歲之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

點光明燈該遵循什麼方法？楊登嵙表示，春節點「光明燈」及「平安燈」一般選擇在農曆正月初九，不過其他特定時間也可請廟宇安排。楊登嵙提醒，點光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜。廟堂人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。

2類人不適合點光明燈，楊登嵙指出因光明燈是為活人祈福，所以不能為死去的父母或嬰靈點光明燈。若想為死去的父母祈福，可以到廟堂請示神職人員，按照適當的祭典儀式，為亡父亡母祈求冥福；懷念嬰靈是惜緣，如果心中有牽掛，也可以到廟堂請廟方人員為嬰靈祈福，這樣生者心靈也會得到祥和、平安。

「心行同於現金，心行之實踐就是大功德」，可見神明不是只眷顧有點光明燈的人；沒錢點光明燈的人則是可用「心行」，方法就是將心行實踐出來，也可以受到肯定，被認為做了大功德，實踐這種方式就叫做點「心燈」。

(中時電子報)