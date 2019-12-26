西雅圖極品咖啡日前遭踢爆混入廉價的羅布斯塔咖啡豆，引起軒然大波，士林地檢署也著手偵辦中，乳癌名醫、同時也是咖啡達人的張金堅表示，羅布斯塔咖啡豆較苦澀，可能會改變咖啡風味，但對健康沒有影響，主要還是誠信問題。

73歲的張金堅聊咖啡非常專業，其實他是乳癌防治基金會董事長，更是國內知名的乳癌權威，雖然已屆退休年齡，但張金堅仍然堅守醫師崗位，每周門診排隊上百位患者，也經常忙於手術台上開刀，周末還要穿梭於乳癌相關活動之中。

「說實在，我真的很忙啊，但還是要偷閒研究咖啡！」其實張金堅本來完全不喝咖啡，因為30多歲時喝即溶咖啡鬧肚子痛，從此就對咖啡敬謝不敏，覺得咖啡似乎不健康。

但命運就是如此奇妙。「8年前坐高鐵時，聞到濃濃的咖啡香，忍不住就點一杯來喝。」當時張金堅覺得咖啡不但好喝，而且身體也很舒服，這下勾起他的好奇心，從此就一頭栽入咖啡的世界中，正如同鑽研醫術一般地把咖啡了解通透徹底。

「閱讀500多篇論文之後，我發現咖啡對健康有許多好處。」其中最重要的就是抗癌，根據一個全球性的研究顯示，追蹤兩百多萬人近14.3年之後，結果發現喝咖啡者的癌症風險下降13%，整體來說，每增加一杯咖啡，可降低癌症風險3%。

從事乳癌防治工作超過40年的張金堅，治療過上萬名乳癌患者，備受患者信賴。（圖／張金堅醫師提供）

發現咖啡的好，也讓張金堅也發展出一套「咖啡養生」方法，以醫師的身分推廣咖啡的諸多優點。張金堅笑說，自從開始喝咖啡之後，就比較少喝茶了，「現在回頭來想，當初那杯高鐵咖啡真是好喝！」肯定好喝，才能讓張醫師從茶葉移情別戀到咖啡。

【名醫咖啡秘笈1】原本只喝茶 8年前搭高鐵後移情別戀

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(中時電子報)