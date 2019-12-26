CTWANT 時周大紅人》哈姆雷特不能眠 鼓鼓

莎士比亞筆下的哈姆雷特，

有王子的表象，性格卻壓抑又憂鬱，

在不被認同的世界裡尋求救贖。

過去的「歌手」鼓鼓一派繽紛熱鬧，

但其實包裝在彩色糖衣底下，

卻是夜夜難眠的哈姆雷特。

「我是一個悲觀的人，我說『明天還是要來』是很無奈的，除非今天不在這個世界上，不然一定要面對明天，每天都有不一樣的事情發生。我這輩子沒好睡過、腦子會一直轉，國中就常三、四點睡，被情緒影響很大，一個情緒進來就出不去了，現在都是吃藥睡，之前告訴醫生我每天都作夢，甚至連內容都記得，醫生給我開了比較放鬆的藥，雖然還是會作夢，但是不記得了。」

獨立樂團出身的鼓鼓，二○○九年以「ＭＰ魔幻力量」團員出道當發片歌手，其實他初期兩邊都努力兼顧，撐到二○一三年，才覺得真的忙不過來，只能逐漸割捨獨立樂團那一邊，沒辦法「玩音樂」、只能「做音樂」。在主流市場的包裝下，即便身在他自覺「不自在」的環境，也只能催眠自已「要自在」。

於是，為了融入歌手工作（或是強迫自己迎合），從小不愛拍照的鼓鼓，開始學著面對鏡頭、學習擺出偶像般的笑容，學著滿足大家，卻滿足不了自己，心裡的空洞愈來愈深、陽光照不到的範圍愈來愈大。

「我推出第一張個人專輯時的舉止、外表和公司的宣傳方式，可能讓外界覺得我愛玩，但我其實根本不出門，外在會影響很多事情，大家對我的誤會太深了，誤會深不是在怪大家，我是在想我做了什麼事情，會讓大家對我的認同、跟我對自己的認同差距那麼大。」

前MP魔幻力量DJ 鼓鼓

本名：呂思緯

生日：1984年4月28日

個人專輯：

2016年《MAKE IT REAL可以唷》

2019年《蟲洞》

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(中時電子報)