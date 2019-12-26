針對檢警偵辦空頭協會「假交流、真觀光」方式，協助大陸公務員來台觀光案，外傳有旅行社業者指稱辦案人員約談業者是為了要過「反滲透法」，台北地檢署鄭重聲明，承辦本案的檢察官絕無向旅行社業者表示約談是為了要過「反滲透法」，偵辦本案與「反滲透法」毫無關聯，北檢是依法偵辦本案，籲請各界勿以訛傳訛。

外傳有捲入本案的業者，提及辦案人員約談目的是為了要過「反滲透法」，把事情擴大，讓媒體報導；更有旅遊界認為，檢方把一堆罪名冠在業者身上，指控業者涉犯偽造文書、違反兩岸人民條例、圖利等罪，但旅遊業者根本不懂法律，欲加之罪何患無辭。

北檢表示，本案是由移民署過濾發現多家協會並無實際運作，疑似專以販售邀請函為業，經刑事局蒐證數月後，約2個月前報請北檢指揮偵辦，檢警是依法向法院聲請搜索票執行搜索、約談，偵辦過程一切合法。

北檢強調，協會與旅行社合作辦理短期專業交流，只要協會有實際運作並且確實有邀請交流的真意，原則上就沒有違法，北檢已指揮刑事局仔細過濾篩選，最後僅針對洪姓業者及家屬自行成立的10餘個沒有實際運作的「空頭」協會，出售不實交流證明、許可函等文件，協助不能來台觀光的大陸公務員入境觀光，進行偵辦。至於國內合法且有實際運作的正式協會以及與其配合的旅行社，並不會在檢警偵辦範圍內。

(中時 )