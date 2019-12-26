台積電轉投資封測廠精材（3374）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，2019年11月自結稅後淨利0.74億元、每股盈餘0.27元。以此推算，1～11月稅後淨利達1.45億元、每股盈餘0.54元，今年可望終止連3虧、並站上近5年高點。

精材股價自10月中上攻，19日觸及86.2元的近2年高點，2個月飆漲達9成。近日拉回80元附近盤整，昨（25）日開高續揚、一度上漲2.86％至82.8元，惟尾盤受賣單摜壓翻黑、重跌4.1％至77.2元，終場下跌3.35％、收於77.8元，但三大法人合計仍買超375張。

精材公布2019年11月自結合併營收4.81億元，月減7.23％、年增1.18％。稅後淨利0.74億元，月減約14％、年增達2.52倍，每股盈餘0.27元，低於10月0.32元、但顯著優於去年同期0.08元。

合計精材10～11月自結合併營收10億元，雖較去年同期10.9億元減少8.28％，但稅後淨利達1.6億元，較去年同期1.26億元成長約27％，每股盈餘0.59元，優於去年同期0.46元。

以此推算，精材1～11月合併營收42.57億元，雖較去年同期43.76億元小減2.72％，但稅後淨利達1.45億元、每股盈餘0.54元，較去年同期虧損13.54億元、每股虧損4.99元大幅好轉，全年可望終止連3年虧損、且獲利可望創2014年以來近5年高點。

櫃買中心公告，精材25日股價本益比達185.24，且淨值比為6.84，達所屬產業類股淨值比的2.37倍，當日週轉率達7.1％。因近30個交易日曾遭處置、近10個交易日有6日列入注意股票，故股票自今（26）日起預收款券、改每20分鐘人工撮合一次。

(時報資訊)