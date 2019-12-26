台灣生物產業發展協會昨晚舉辦成立三十週年慶祝晚宴，李鍾熙理事長在致詞時表示，生技產業如今走到要「轉大人」的關鍵時刻，協會將繼續協助推動產業，特別是在國際化、推動政策、訓練人才及獎勵產業發展上，承載半甲子以來的使命感與熱情，邁進下一段路。

行政院吳政忠政除肯定協會在國內生技產業發展扮演重要推手，也期勉產業能緊抓下一波生技醫療發展的趨勢，善用新的數據科技，建構精準健康產業價值鏈，切入全球生醫產業舞台，再創高峰。

台灣生物產業協會成立30年，目前共有超過120家團體會員，除了藉由生技大會創造突破上千場次的商機媒合外，「與政府有約」活動是向政府主要主管官員提出產業政策推動建言；生技產業深耕學院目前已培訓超過1400名產業即戰力等等。未來，協會將與產業持續攜手合作，推動產業未來發展。

昨日晚宴中吸引產官學研近400人與會，並邀請台灣研發型生技新藥協會張鴻仁理事長、免疫功坊張子文董事長、有聯生技詹維康董事長、台杉二號水牛基金沈志隆總經理參與「下一個生技三十年」願景對談，暢談產業現在面臨之挑戰，值此關鍵時刻如何因應，及各領域未來發展前景。

(時報資訊)