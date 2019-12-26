台灣大(3045)旗下行動閱讀服務品牌myBook公布「2019年度雜誌議題關注榜」，以「草根富二代」形象深植人心的星宇航空董事長張國煒專訪，11月才出刊就成為今年myBook雜誌議題下載量冠軍，亞軍則是今年爆紅的外送平台經濟成因剖析，此外，今年受中美貿易戰火影響，攸關美中貿易戰分析、攸關股市波動的上市櫃企業主雜誌專訪或側寫，都登上myBook年度雜誌議題前十強。

台灣大表示，「myBook電子書專館」自2018年進駐momo書店以來，銷售穩定成長，創造營收年成長近9成的佳績，myBook今年中推出便利讀者單篇閱讀的「文章」區，不須下載整本雜誌，在線上即可進行單篇文章隨選隨讀，此舉不僅帶動造訪人數大增，累積閱讀次數已達18萬次，更有不少用戶被精采文章勾起興趣進而購買單書，帶動電子書銷售成長15%。

根據台灣大myBook調查發現，現代人對於閱讀整本書籍、雜誌頻次降低，但對於以文章、影音、有聲書可於通勤等碎片化時間快速閱讀的形式，反而更受歡迎，看準「快速閱讀」成趨勢，myBook宣布，即日起與全台訂閱量最多的影音說書平台「大大讀書」合作，獨家推出「大大讀書影音說書」月租服務，由頂尖網路行銷名師許景泰、職場訓練大師謝文憲、諮商心理博士許皓宜、News 98《財經起床號》主持人陳鳳馨等四大專業領域說書人，在短短18分鐘內系統化剖析書籍核心概念，讓讀者經由專家觀點，快速融會貫通書本知識內涵。

另外，台灣大推出的Google Nest Mini中文化智慧音箱，提供用戶免費試聽大大讀書暢銷書如《原子習慣》等10篇說書內容，預計明年第二季後也能於智慧音箱購買「大大讀書」月租服務，希望藉由數位聽書吸取知識，能夠擴大國民閱讀的廣度。

(時報資訊)