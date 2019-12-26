一艘大陸運砂船在今年9月飄到台灣東北角海域數天後，擱淺在宜蘭大溪漁港北邊礁石區擱淺，因無法拖離，交通部航港局只好發包就地進行拆解，但昨天下午包商潛水人員在進行水下切割作業時，卻傳出意外，1名潛水人員在水下切割作業時突然失蹤，晚間九點找到斷裂的呼吸管後，發現該位潛水人員卡在船艙底，遺體在昨晚9點50分已經將遺體移出船艙後，今天將由宜蘭地檢署檢察官與法醫進行相驗。

今年9月27日清晨4時45分，基隆海巡隊接獲國家搜救指揮中心通報，在三貂角東北方27浬，座標25-18N、122-24E海域處，疑似有艘大陸籍貨輪，先後調派連江、基隆、蘇澳艦及巡防艇前往現場，海巡隊員在上午9時50分接觸到船隻。

巡防艇人員當時以鳴笛與廣播喊話但是無人回應，海巡指出，該艘無動力船之為安徽省蕪湖籍貨輪，目測噸位不到1000噸的鐵殼船。但受風向及海流影響，貨輪持續往岸際漂流。

據了解，經過海巡已及港務局人士外部觀察，這艘無主貨輪上沒有主機，也沒有動力，但因為可以看見船名為「蕪湖」，所以研判是大陸的運砂船，而且可能是因上次颱風侵襲大陸，從港口斷纜後漂出，隨潮流漂到日本後又轉向台灣。

最後該船擱淺在大溪海岸的礁石區擱淺，原本交通部航港局要派船拖拖回蘇澳港拆解，但因困難度太高，經評估後決定就地拆解，同時也進行發包施工，未料昨天在拆解時卻傳出意外。

(中時電子報)