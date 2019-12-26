前天是一年一度的平安夜，原本就不愛過節的資深藝人曹西平，透露返家途中收到意外驚喜，原來是知名主持人吳建恆，帶著幾個好友來跟他報佳音、送聖誕禮物，雖讓曹西平感動不已，但仍不住表示：「以後請不要這樣子嚇我，老人經不起嚇的，超恐怖的」。

曹西平表示平安夜當晚，準備返家途中，竟見到知名主持人吳建恆，帶著陳艾玲、羅文裕等友人為他報佳音，不僅圍繞著他唱聖誕歌曲，還準備聖誕禮物送他，對於好友貼心舉動，讓他除了心存感激之外，更感動表示：「活到這年紀我真的沒有這樣子的經歷過，我真的有點激動，我忍不住我還是哭了，沒有家人卻有這麼溫暖的朋友們，怎麼不哭不感動我太激動了，謝謝你們帶我這麼棒的平安夜」。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團 臉書）

不過感動之餘，被好友們嚇到的曹西平，仍忍不住直呼：「恐怖平安夜，以後請不要這樣子嚇我，老人經不起嚇的超恐怖的，這麼晚了，真的不可以這樣子」。

(中時電子報)