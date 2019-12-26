造紙大廠正隆（1904）啟動對台加碼投資計畫，宣布將斥資15億元，於竹北廠增設1座90噸生質能CFB熱電系統，同時斥資5.77億元啟動高雄燕巢新紙器廠興建計畫，委由關係企業山富營造負責新廠房興建工程，合計對台投資金額達20.77億元。

正隆3月底公告，為配合南部市場及經濟成長需求，決議未來4年斥資約20.8億元，在高雄燕巢興建新紙器廠。公司25日宣布斥資5.77億元、委由關係企業山富營造興建，規畫年產能約1.8億平方公尺，預計明年2月動工、最快2021年第三季投產。

正隆也宣布規畫自今年起3年間，合計投資15億元，於竹北廠增設1座90噸生質能CFB熱電系統，主要為因應氣候變遷、實踐溫室氣體減量目標，透過將生物質資源化來提升替代燃料率、減少用煤量，進而達到減碳效益，預計2021年第四季商轉。

正隆今年營運聚焦台灣及越南發展，除了加碼投資台灣外，亦規畫在越南平陽造紙廠旁，新建年產能1.02億平方公尺的新紙器廠。目前預計明年上半年動工、預計2021年下半年完工投產，進一步拓增營運規模。

正隆總經理蔡東和先前表示，公司致力提升本業獲利能力的成果逐步顯現，在台灣營運穩健、原物料成本略降帶動產品毛利提升，中國大陸按進度推動禁廢令、增添正隆外銷條件優勢，以及中國大陸及越南經營績效持續提升，對集團第四季及明年上半年營運展望樂觀。

此外，為增加營收及獲利，正隆董事會通過將北市杭州南路合建案「正隆官邸」的2戶預售房地及11個車位，分別出售給關係人山富貿易及仁云公司，合計交易金額約7.02億元，預計獲利率約為12.18％，推估處分利益達約8560萬元。

(時報資訊)