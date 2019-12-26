迎接5G時代，電信業不僅搶標5G頻譜，在人才爭取上也相當積極，老大哥中華電(2412)喊出今年總計擬徵才3000名新血，遠傳(4904)也預計招募逾千名員工，至於台灣大(3045)則瞄準資料科學、軟體設計及行銷企畫等三大領域人才布局，在人數上無特別設限。

中華電近5年逢退休潮，今年下半年預計總計有576位同仁退休，面對資深同仁的退休，中華電也同步規畫新血招募計畫。

中華電表示，預估未來三年累計退休人數將達4000多人，隨著資深同仁退休，中華電將精進人力規畫，補充屆退與重點業務人力，包含遞補固網寬頻與行動上網等核心業務及企客業務之屆退人力約1400名；且同時強化重點業務MOD+OTT、AI、IDC與雲端、IoT、ICT、AR/VR、大數據、企業M化等新興業務人力約1600名，總計將號召3000名新血加入，在兼顧核心業務及新興業務情況下調整人力結構，減緩退休潮的衝擊，更壯大資通訊團隊陣容。

另外一家電信商台灣大，對於徵才計畫，除擴大資料科學、軟體設計及行銷企畫等三大領域人才布局，招募重點擺在AI、大數據及物聯網等新創人才。台灣大將重點放於人才的質，初步對於優秀的新創人才，招募人數無特別設限。

至於遠傳，面對5G時代，明年也預計招募逾千名員工，包括App開發、前後端開發工程師、數位串流、資安領域等專業人才。

(時報資訊)