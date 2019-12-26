台股周三呈現開平走高，收盤重新站回5日線之上，但成交量也萎縮至1,000億之下，櫃買OTC指數呈現逆勢創新高。

短線上只要不破月線，仍屬高檔震盪格局，預期短線上指數區間將在月線約11,787點附近至前高12,125點震盪，選股方向可留意半導體設備、IC設計、石英元件、TWS、資產營建、食品等族群。

(時報資訊)