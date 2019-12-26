《晨間解盤》月線不破，高檔震盪(日盛投顧提供) 09:122019/12/26 時報資訊 日盛投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股周三呈現開平走高，收盤重新站回5日線之上，但成交量也萎縮至1,000億之下，櫃買OTC指數呈現逆勢創新高。 短線上只要不破月線，仍屬高檔震盪格局，預期短線上指數區間將在月線約11,787點附近至前高12,125點震盪，選股方向可留意半導體設備、IC設計、石英元件、TWS、資產營建、食品等族群。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 智慧多因子30 前10大出爐 04:102019/12/23 證券．權證 《晨間解盤》多頭型態未變，聖誕節壓抑表現(日盛投顧提供) 09:482019/12/23 財經 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 期權策略系列指數介紹41 台股期貨指數－近十年 模擬年化報酬8.84％ 04:102019/12/24 證券．權證 《晨間解盤》結構背離，不利於盤勢(日盛投顧提供) 09:182019/12/24 財經 《證交所》台股期貨指數年化報酬約8.84％，超車大盤 10:342019/12/24 財經 熱門股－佳世達 轉型有成站回月線 04:102019/12/25 證券．權證 《晨間解盤》追價意願低，台股價跌量縮(日盛投顧提供) 09:282019/12/25 財經 熱門股－新潤 交屋利多突破月線 04:102019/12/26 證券．權證 降低風險增益績效 04:102019/12/26 證券．權證 財經熱門新聞 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 財經 經濟慘到爆？謝金河：政黨鬥爭 美台都一樣 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 美零售業末日？今年破產激增、慘關9300店 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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