小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（26日）財經重點。

【1】習川會有譜 川普：中美元首很快將簽協議

美國總統川普美東時間24日表示，中美很快將簽署第一階段協議，且兩國元首將會舉辦一個簽署儀式。他強調，雙方均希望能夠盡快簽署協議，目前協議文本已在進行翻譯。

【2】5G高貴 聯發科毛利率攀50％

聯發科2020年將大舉進攻5G智慧手機晶片市場，且產品單價將比現行4G手機晶片高出四倍之多。法人表示，由於4G手機晶片成本已壓低，加上5G產品單價又高，因此預期聯發科2020年的毛利率有機會挑戰50％水準，可望寫下2010年以來新高，獲利相較2019年將大幅成長。

【3】大立光匯回百億擴產能

股王大立光25日代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會決議盈餘分配案金額達到3.65億美元（折合台幣約110.8億元），據悉該筆款項將全數匯回台灣，有望成為財政部「海外資金匯回專法」上路四個多月以來，申請匯回金額最大咖，以匯回總數預估500億元，占比超過二成。

【4】信用不佳 銀行券商將可跨查

信用不佳者將無所遁形。金管會主委顧立雄25日表示，今年已開始推動跨金融機構信用資料交換，即比照日本的CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行與證券商可查對方的信用負面資料，在聯徵中心多次協調後，希望明年第一季可以上路。

【5】商用不動產 店面獨憔悴

房地產投資客自2016年房地合一稅上路後大量退場，對號稱是「啞巴兒子」的店面造成不小衝擊，加上電商快速崛起，面臨租金身價下跌的窘境。商仲業者更預估，2020年最不看好的商用不動產類型就是店面，目前台北市主要商圈店面租金最慘已下跌三成，空置率也隨之攀升。

(中時電子報)