國民黨總統候選人韓國瑜上台製美式脫口秀網路節目，24日上線首播，創下佳績。有網友就表示，「看到韓突破同溫層，代表他是敢衝敢戰的人，終於決定投誰了」，但也有網友說，「一個脫口秀影片不太可能改變投票意向」。

該影片播出僅34小時，就已吸引231萬的觀看次數、7萬多筆留言，10萬的按讚數、5萬筆倒讚。節目首播期間，最高吸引5萬人同時在線觀看。此外也衝上Google熱門搜尋第1名多達5萬筆、Youtube台灣地區熱門影片第1名。數據相當亮眼。對比同為候選人的蔡英文在3月底時也上過該節目，8個月所累積創下的350萬觀看數，若依照現有熱度，有望在選前超過蔡英文。

有網友就在批踢踢論壇PO文，「會不會因為韓導上博恩節目，而改投他？」引起討論。留言網友多數認為，「對他稍微改觀，但不會投他，蔡也投不下去，大概不投」、「愛情摩天輪在4年市長蓋出來，考慮一下」、「市長烙跑說再多都沒用」、「唬爛業務嘴，不舒服」。

但也有小部份挺韓網友緩頰「不用擔心，韓比民調的支持度高很多」、「遮羞布的逆襲」、「影片觀看數還在上升，會破蔡紀錄」、「韓突破同溫層，代表他是敢衝敢戰的人，可以放心投了。」。

(中時電子報)