2020總統選戰進入倒數，國民黨總統參選人韓國瑜日前接受脫口秀節目《博恩夜夜秀》專訪，引發網友熱議，有望吸引年輕選民選票。台北市議員羅智強認為，韓國瑜或許不是完美的人，但民進黨「系統性腐敗」，對台灣殺傷力更大。

韓國瑜昨在政見會上指出，台灣現在真正的危機，是「蔡英文總統」，因為蔡英文已經被他身邊的人架空了，放任周邊的派系分贓，吃香喝辣，大貪特貪，「蔡總統沒辦法真正以身作則分出善良跟邪惡的人，沒辦法創建有效率清廉的團隊」。親民黨總統候選人宋楚瑜也認為，蔡英文確實被派系綁架，讓派系決定政策分配走向。據《中評社》報導，羅智強認為，從卡神案、監委陳師孟以及許多高官吃相難看，可看出民進黨已經系統性腐敗。

羅智強提及，民進黨過去藉由猛打韓國瑜，壓住選民對民進黨的疑慮跟恐懼。未料，卡神爆發網軍事件、陳師孟讓外界認為囂張跋扈。總總都讓選民驚覺，韓國瑜或許不是完美的人，但民進黨系統性的腐敗，反而對台灣的殺傷力更大。

韓國瑜日前參加《博恩夜夜秀》引發熱議。羅智強認為，年輕票本來不投韓，現在能抓多少年輕人選票就抓，接下來的政見會跟辯論會，也都必須把握住。

(中時電子報)