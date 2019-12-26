台中彭姓男子今年3月開車載女子回家，竟趁她熟睡將手伸入裙子侵犯。雖彭男辯稱只有外面摸沒進去，但他曾傳訊友人「我也是認了，怪自己手癢」等語，台中地院認為他犯行明確，但已與被害人和解，依乘機性交罪判他有期徒刑1年8月，緩刑4年。雖不用坐牢，但要義務勞務80小時，並接受法治教育2場。

判決書指出，當時彭男於夜間10點多送被害女子返家，女子因工作疲累睡到昏死，之後發覺陰道內有騷癢異狀，就診後得知陰道受傷，才知自己遭到侵犯。

彭男於警詢中辯稱，送女子到住處樓下，發現對方叫不醒，就趁機摸下體，但只有隔著內褲摸，沒有插進去。

不過調查發現，彭男與友人臉書對話曾提到「用手插那幾下6000，我也是認了，怪自己手癢」等語，加上正式開庭時彭男認罪，積極尋求與被害女子和解，法官認為他犯行明確，做出上述判決。

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(中時電子報)