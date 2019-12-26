近日在臉書以及網路社群瘋傳「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」的假訊息，即使法務部大動作澄清，但仍有不少人誤信，調查局通資安全處假訊息防治中心經過追查，昨天找到源頭，並在晚間將發文的陳姓男子約談到案，深夜訊後將陳男請回，將依公職人員選舉罷免法偵辦。

調查局表示，關於網路散布「民進黨已經通過毒品條例了」及「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」等不實訊息，法務部已澄清屬假訊息，但相關不實訊息仍在網路廣為流傳。

據了解，調查局立案調查後，發現陳姓男子在12月18日在臉書張貼「中華民國完蛋了，民進黨已經通過毒品條例了，校園內可以擁有50公克的毒品，才被視為販毒」等不實訊息，因此以陳男涉嫌違反公職人員選舉罷免法罪嫌，約談陳男到案。

法務部強調，毒品危害防制條例修法是針對國人關注新興毒品散播問題，將處罰持有第三級、第四級毒品的入刑標準，由持有20公克以上，降為持有5公克以上即處以刑罰，擴大入刑範圍。

另外針對無正當理由持有、施用第三、四級毒品，依毒品危害防制條例規定，處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，另需接受4到8小時毒品危害講習；即使持有第三級、第四級毒品低於入刑標準（5公克），也需接受罰鍰等處罰，並無免罰情形。

調查局表示，法務部這次修正毒品危害防制條例，採取從重從嚴處罰，網路不實訊息與事實完全不符，將持續全力偵辦假訊息案件，以遏阻散布惡意假訊息，並呼籲民眾切勿未經查證任意轉傳訊息。

(中時電子報)