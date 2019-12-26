國民黨總統候選人韓國瑜，屢成年輕網紅節目《博恩夜夜秀》調侃對象，日前韓正式在電話中以「Yes, I do.」答應主持人博恩節目邀請。24日深夜錄影播出，觀看人次一天衝破230萬，網友表示，雖不知能否搶到選票，但驚人的觀看人次成長，讓他驚呼韓「搶到來自全世界的流量」。

24日深夜《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待，開播一小時即衝破30萬觀看量，一天更飆破230萬，紀錄不斷刷新，讓各界震驚。

網友在PTT論壇發文《韓總去博恩秀不是要搶年輕人票》，寫道：「搶選票我是不知道啦，搶到來自全世界的流量倒是真的！大半夜的流量還是，以不到半小時跳一萬的速率在增加，4：50，226萬；5：15，227萬，看來不用一個禮拜就可以破千萬了，真的是厲害了你的國！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「直球對決勇者無懼，點閱率又衝向新高」、「沒有用，空軍沒接到地氣，很明顯，跟去年差太多；蔡氣勢太強，已經有點不太鳥韓」、「1450也去洗流量，然後自己檢舉詐欺點擊，在選前搞不好會發生觀眾數打回原形的新聞，然後再來大作文章，故意炒作是對岸網軍洗的」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)