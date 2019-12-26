《美股》聖誕節，美股休市 08:192019/12/26 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 12月25日周三為聖誕節，美股休市。 (時報資訊) #美股 #休市 也許您會感興趣 推薦閱讀 《晨間解盤》多頭型態未變，聖誕節壓抑表現(日盛投顧提供) 09:482019/12/23 財經 台灣過聖誕節超認真？網揭暗黑關鍵 08:552019/12/24 日常 聖誕節到了 蘋果谷歌送上電影／圖書／遊戲假期優惠 12:022019/12/24 科技 不讓小三太囂張 鄭秀文「脫了」超養眼迎聖誕節！ 12:302019/12/24 娛樂 親子共作 迎聖誕—點亮溫暖心中的燈 12:392019/12/24 生活 《韓股》聖誕節，韓股休市 08:012019/12/25 財經 《港股》聖誕節，港股休市 08:182019/12/25 財經 聖誕節巧現難得好天氣 宋瑋莉提能源政見抗空汙 15:222019/12/25 生活 國軍警義消化身聖誕老人從天降 身障生歡度聖誕節 18:512019/12/25 生活 溫馨聖誕節！新莊超Q萌童報佳音 波麗士大人：溫馨聖誕節 23:252019/12/25 生活 財經熱門新聞 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 財經 經濟慘到爆？謝金河：政黨鬥爭 美台都一樣 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 美零售業末日？今年破產激增、慘關9300店 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。