最近天氣變化快速！氣象局指出，今天下半天鋒面通過及東北季風增強，今晚到周六(12/28)清晨，中部以北、東北部最低溫下探13~15度，恐達到大陸冷氣團等級。周六白天到周日(12/28、29) 巴逢颱風外圍水汽移到台灣上空，全臺雲多有雨，雖然有冷空氣減弱了，但回溫不多，約18到23度。

據氣象局資料顯示，今天東半部、恆春有局部短暫雨，北台灣及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部白天約23度，晚上降至15度，到周六清晨局部地區最低溫可能到13度。

明天(12/27)受東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，氣溫15到18度，其他地區早晚亦冷。降雨部分，東半部有局部短暫雨，北部、中南部山區有零星短暫雨，其他地區晴天。

周六、日南方的巴逢颱風雲系北移，各地都有機會下雨，屬於短暫雨，低溫略回升2~5度，但雲多下雨，因此玉山周末有機會看到下雪。

氣象局也發布海上強風特報，今天下午起臺灣東南部海面及臺灣海峽北部平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級。

中視新聞

(中時電子報)