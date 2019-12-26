歲末年終，大陸官媒《環球時報》26日社評指出，2019年香港修例風波給大陸平添嚴峻挑戰。或許可以「欣慰」的是，抗議活動在這一年也衝擊了世界很多地方。看中國大陸，不能不說制度優勢使上了勁，幫助大陸社會相當穩健地應對美國發動的貿易戰、有效防止了香港動盪對大陸社會的傳染、還得以在新疆問題上真正獨立自主地採取必要治理措施，鞏固了和平與穩定在新疆全境的回歸。

社評表示，從歐洲巴黎、倫敦、巴賽隆納到大洋洲、美洲以及非洲諸多城市，還有鄰近的印度、泰國等，都受到抗議運動的折磨。各國各地發生大規模抗議的原因五花八門，很難找出清晰的規律。追求「民主」「自由」只是一些抗議運動的部分口號，而且與那些運動的實際相符度並不高。養老金改革、汽油甚至地鐵票漲價等成了大部分抗議的導火索。廣受關注的是，使用暴力成為這一波抗議潮的突出動向，各國抗議者們相互模仿，互鑒經驗。

社評建議，展望未來，大陸需要認真做好以下幾方面的工作：

第一，做好日常的民生工作和公眾情緒安撫工作，要對人民群眾的每一個集體意見保持高度敏感。應當說這一直是大陸的長項。大陸雖對輿論場開展管理，但官方也對輿論場的各種動向非常在意，只要意見有道理，政策調整經常來得很快。這點不像在西方，那裡什麼都說，但常常是說了白說。

第二，進一步完善社會治理體系中的群眾工作網路，不能讓大眾在政治層面僅僅是面向輿論場的「公眾」，而要讓大家真正成為中國領導的社會主義社會的「群眾」。群眾的概念是大陸獨特的，它意味著有來自體制的關心和幫助，還意味著凝聚力和團結。

第三，不斷弘揚正能量，同時注意磨煉社會的承受力。正能量強大是一個社會保持穩定的基礎，但是任何社會都不可能只有正能量。

因此，提高社會對各種事態的承受力同樣有著關鍵意義。要讓不滿情緒有緩釋的管道，還要讓這樣的情緒緩釋不衝擊社會正常秩序，不打擊人民群眾的信心。如何做到「最佳」狀態，需要長期積極地摸索。

(中時 )