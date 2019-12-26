.@JetBlue Play of the Game:



Hayward ➡️ Walker ↘️↗️ Brown 💥 pic.twitter.com/aS1AJqlXvi — Boston Celtics (@celtics) December 25, 2019

今年NBA首場耶誕大戰，就看傑倫布朗幫助「綠衫軍」塞爾提克創造全新歷史紀錄！靠著布朗獨拿30分，肯巴沃克也有22分，塞爾提克26日作客以118比102輕取上季總冠軍暴龍，成為最近4年多第1支在多倫多贏球的大西洋組球隊。

這是多倫多史上首次進行耶誕大戰，上次暴龍在自家主場輸給大西洋組對手，是2015年11月10日輸給尼克，沒想到這次換遭塞爾提克擊潰，布朗說：「能在耶誕節這天在這裡贏球感覺很棒，我從未在這贏過球，所以能拿這1勝很棒。」

塞爾提克當家射手海沃德也在因為左腳痠痛缺席3場之後宣告傷癒復出，結果他先發打了26分鐘，拿下14分、6助攻與5籃板，「我的左腳到現在仍然感覺疼痛，但我已經足以上場比賽了，整體感覺仍然很好，很開心能在此時回歸。」

不過暴龍並未拿出全部實力應戰，包含席亞卡(鼠蹊)、馬克蓋索(左大腿)、鮑威爾(左肩)等主力都因傷缺席，也讓暴龍總教練納斯賽後無奈表示，「我們現在得分變得很不容易，這很艱難！」羅瑞攻下全隊最高27分，布歇也拿24分。

(中時 )