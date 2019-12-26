高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)將於美國「CES 2020」展示為電腦改裝或喜歡客製化的玩家打造的硬體設備、採用人體工學設計的電競配備和全新軟體。

曜越表示，此次的展覽主題「極限挑戰水冷電競(Game with Your Battlestation)」是來源於公司的第一張電競桌–Level 20 RGB電競電動升降桌，藉此主題，曜越希望旗下多元豐富的新品：機殼、散熱產品、記憶體和電競配備能讓使用者組裝出心目中的電競系統，全系列採用人體工學設計的電競配備頂級人體工學設計的ToughDesk 300 RGB電競桌以及CyberChair E500人體工學電競椅，讓玩家在長時間打遊戲的同時也能有最舒適的享受。

曜越在CES 2020展將展出的硬體及水冷相關產品還有Toughpower PF1白金牌和Toughpower GF2 ARGB金牌電源供應器、Pacific系列的水冷排、水冷頭和水箱幫浦等。電競產品方面則是TK5 cherry銀/青軸機械式電競鍵盤、有線與無線的TM5 RGB電競滑鼠、TH5/TH5 DTS 7.1立體聲電競耳機、Riing Pro RGB 7.1電競耳機和Shock XT/Shock XT 7.1電競耳機。

曜越11月合併營收為3.43億元，年成長4.08%，累計前11月合併營收為37.38億元，年成長2.94%。

(時報資訊)