昆凌回應酸民提問。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

天王周杰倫（周董）和小14歲昆凌結婚4年，育有一子一女，最近天王嫂昆凌上大陸節目，當眾回應網友的酸言酸語，有人指昆凌太愛玩，讓周杰倫也被感染到處旅遊，沒辦法正常出專輯，昆凌聽到後尷尬露出笑容，澄清周杰倫這樣做可以四處找靈感、好好放鬆，最後不忘坦白說：「但他（周杰倫）確實該出專輯了」。

昆凌最近上節目《你怎麼這麼好看》，應節目設計回答「網路鍵盤俠」的攻擊，有人酸說：「請問昆凌是有多愛玩，我的偶像整天陪妳旅遊，都不能正常營業，拜託妳留點創作時間給他好嗎？」而昆凌聽到當下展現高EQ、面露笑容，解釋是近年都是全家出國工作再找空閒時間留在當地旅行，不是特地飛來飛去四處旅遊。

昆凌也替周杰倫緩頰，說：「他可以找一些靈感，然後去看看世界」，也催老公的確該有新作品，而先前昆凌被問辛苦工作是否為了想撕掉「天王嫂」標籤？昆凌回應自己沒有刻意要這麼做，她有她的藝人身分，但同時也是周杰倫的妻子，怎麼稱呼她都可以，因為畢竟都是她的一部分，對此相當大方坦然。

(中時電子報)