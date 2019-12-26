IMF敦促印度政府提振經濟 08:412019/12/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）在最新報告指出，印度正面臨經濟成長大幅減速壓力，印度政府有必要立即採取行動，防止經濟成長力道繼續萎縮。 IMF表示，由於印度債務負擔沈重，政府應避免運用財政刺激來提振經濟，首要任務應該是削減龐大的公共負債。IMF估計，印度公共部門借貸需求已經攀升至國內生產毛額（GDP）的8.5％。 印度第三季GDP僅擴張4.5％，寫下6年點最差表現。許多經濟學家預期，印度本財年（截至2020年3月）的經濟成長率可能不到5％。 (工商 ) #印度 #經濟 #imf #政府 #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球經濟將好轉 建議加股減債 04:102019/12/23 焦點新聞 台商兩岸PCB產業Q3產值 優於預期 04:102019/12/23 產業．科技 風電工程險簽單助攻 產險前11月保費 成長近7％ 04:102019/12/24 金融．稅務 印度資產 逢回分批進場 04:102019/12/24 投資理財 港企業不聘近年畢業年輕人？邱騰華：不贊成 12:092019/12/24 兩岸 突破美國制裁 伊朗印度加快查巴哈港連結計畫 16:522019/12/24 國際 安克生醫 列亞太高科技高成長500強 04:102019/12/25 產業特刊 印度匯率穩 印度債Q1預估有不錯表現 13:502019/12/25 財經 中市府撤中火燃煤許可 郝龍斌贊同 14:512019/12/25 政治 政府應努力做到幾件真正有亮點的改革（上） 04:102019/12/26 產業特刊 財經熱門新聞 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 美股「史上最長牛市」絕大多數美國人享受不到 - 財經 7奈米慘輸台積電丟炸彈？ 天王分析師嗆爆三星 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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