國際貨幣基金（IMF）在最新報告指出，印度正面臨經濟成長大幅減速壓力，印度政府有必要立即採取行動，防止經濟成長力道繼續萎縮。

IMF表示，由於印度債務負擔沈重，政府應避免運用財政刺激來提振經濟，首要任務應該是削減龐大的公共負債。IMF估計，印度公共部門借貸需求已經攀升至國內生產毛額（GDP）的8.5％。

印度第三季GDP僅擴張4.5％，寫下6年點最差表現。許多經濟學家預期，印度本財年（截至2020年3月）的經濟成長率可能不到5％。

(工商 )