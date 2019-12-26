鑑於汽車聯網需求揚升，亞馬遜預期，汽車廠對亞馬遜語音技術的需求將在2020年急速躥升。

亞馬遜車載語音助理Alexa Auto部門副總裁庫里克（Ned Curic）表示：「汽車廠對亞馬遜聲控技術的需求將在2020年大幅躥揚。亞馬遜車用語音系統的發展比我預期得更好，我相當滿意我們打造與部署系統的速度。」

亞馬遜已經與10家汽車廠建立合夥關係，包括通用汽車（GM）、奧迪（Audi）、 寶馬（BMW）與福斯（Volkswagen），預料未來將與現行夥伴擴大合作。

(工商 )