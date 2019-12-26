亞馬遜：車用語音助理需求看俏 08:412019/12/26 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於汽車聯網需求揚升，亞馬遜預期，汽車廠對亞馬遜語音技術的需求將在2020年急速躥升。 亞馬遜車載語音助理Alexa Auto部門副總裁庫里克（Ned Curic）表示：「汽車廠對亞馬遜聲控技術的需求將在2020年大幅躥揚。亞馬遜車用語音系統的發展比我預期得更好，我相當滿意我們打造與部署系統的速度。」 亞馬遜已經與10家汽車廠建立合夥關係，包括通用汽車（GM）、奧迪（Audi）、 寶馬（BMW）與福斯（Volkswagen），預料未來將與現行夥伴擴大合作。 (工商 ) #亞馬遜 #需求 #語音 #汽車廠 #系統 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求下降，打壓上周五紐約期金走軟 10:002019/12/23 財經 《商情》需求不振，上周五波羅的海BDI指數連13天走軟 10:342019/12/23 財經 美半導體股狂飆的十年 漲幅是標普500的逾兩倍 18:552019/12/23 財經 分析師看好明年5G需求激勵晶片業反彈 23:532019/12/23 財經 國發會以巨量資料研究景氣預警系統 18:022019/12/24 財經 長興11月獲利月增32％ 永光每股稅前盈餘0.8元 18:202019/12/24 財經 憂海外需求 韓股周二收黑 20:052019/12/24 財經 新能源車需求預期 催化鈷價反彈 20:042019/12/24 財經 又踢鐵板 軟銀投資鋰礦商破產 21:492019/12/24 財經 人民幣中間價升值52個基點 11:112019/12/25 財經 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 大咖獨厚台積電！三星掉肥單 遭爆醜惡內幕 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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