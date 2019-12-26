今(26)上午各地為晴時多雲，天氣溫暖；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天傍晚東北季風南下，北台灣氣溫驟降，迎風面北部、東北部及東部轉有局部短暫雨，今天北部高溫25度、中南部30度、東北部地區28度。

氣象局指出，明(27)日早晚中部以北最低溫可下探13度，有可能達到大陸冷氣團標準，提醒保暖工作不可少，周六(28)和周日(29)受颱風巴逢外圍環流影響，全台降雨機率提高，

根據環保署空氣品質預報顯示，今日上午環境風場仍偏弱，西半部地區有利污染物累積；午後鋒面通過及東北季風增強，西半部風速逐漸增強，空氣品質好轉，南部地區位在下風處，污染物易累積。

北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )