大陸中式餐飲連鎖企業「真功夫」遭Bruce Lee Enterprises， LLC（李小龍有限責任公司）狀告法院，原因是真功夫的商標酷似李小龍，涉嫌侵犯李小龍形象。目前此案已訴至上海二中院，擔任李小龍有限責任公司法人代表，同時是李小龍女兒的李香凝向真功夫索賠2.1億元人民幣（約台幣9.17億）。

真功夫於今(26)日發出聲明。(圖/取自真功夫微博)

據《新浪財經》報導，真功夫方面已經證實了此事，目前公司法務正在協商溝通。知情人士表示「很久以前，李香凝就提出過真功夫商標涉嫌侵犯李小龍形像一事，但當時商標局已有結論。」

公開的資料顯示，真功夫從2004年開始使用「中國功夫」的品牌形象，於2016年時重新設計商標，相較04年的設計，其文字和構圖都更加年輕化。然而主體圖標仍是一名身著黃色緊身衣，擺著「李小龍經典動作」的男子。

事實上，這已經不是李香凝首次對上真功夫。早在2010年李香凝在美國陸續將父親的影片及商標的所有權購回，她希望將這些資源重整，打造出「李小龍」全球品牌。當時，真功夫也是李香凝交涉的其中一家公司，當時商標局表示，「李小龍」和英文名「BruceLee」的開發利用權應歸給繼承人，若李香凝有不同的意見，可按照《中華人民共和國商標法》之規定提出異議。

不過當時李香凝並沒有動作，直到這次，雙方才再一次交手。

(集團連線報導)