孫興慜因上一場被紅牌驅逐而需要停賽。（達志影像）

【英超足球】布萊頓@托特納姆熱刺 12/26(四)20:30 賽事編號:501 ElevenSports

布萊頓本賽季重回英超最大影響到保級的問題是防守力，到目前賽季打了一半比賽已經被打進了26球，18場比賽當中只有4場可保持不失球。熱刺在穆里尼奧一個多月前成為主帥之後，整體球員都表現得充滿自信，狀態明顯比之前提升很多，前線幾位攻擊球員都有直接影響賽果的能力，所以布萊頓要在熱刺主場的比賽拿到積分並不容易，熱刺應可於主場取勝。

德利‧阿里在穆里尼奧帶領下，作戰狀態明顯提升到另一層次，不確定他跟前教練波切蒂诺之間發生了甚麼樣的問題，但明顯的在比賽心態上是失去了方向。然而在穆里尼奧上任後將德利‧阿里應有的潛能得到發揮，身為進攻中場在前鋒線身後切入禁區射門是他的切殺技，只要他重拾信心，就能大大減輕哈利‧肯恩的進球責任，縱使本場比賽孫興慜因上一場被紅牌驅逐而需要停賽，但穆里尼奧應會有所對策在主場取回一場勝仗。

最近6次對賽結果熱刺取得4勝1平1敗，佔盡優勢。當中總進球全部都原超過3球。

泰咪·亞布拉罕是目前陣中進球能力最可靠的前鋒，本賽季已打進11球。（達志影像）

【英超足球】南安普敦@切爾西 12/26(四)23:00 賽事編號:503 ElevenSports

南安普敦最近5場比賽取得3勝，暫時在積分榜排第17位暫時逃離降級區，當然現在判斷可成功保級仍言之尚早，但以南安普敦過去幾年的趨勢下賽季留在英超機率仍算高。前鋒丹尼‧英斯進效球率穩定，於禁區內捕獲補射的能力極高，以門前把握力將進球轉化為積分。事實證明南安普敦面對同樣需要保級的對手阿斯頓維拉、諾里奇及沃特福特時都可取勝，證明了賽前的部署及當場的執行都取得成功，向其他球隊說明他們是從來都沒有放棄。

不過本場的對手為切爾西，蘭帕德於球員時代已顥露出他的足球智慧有多強，現在在主帥的位置上也表露無遺。雖然在聯賽經歷了二連敗，但對上一場作客擊敗熱刺後對球隊整體信心提升不少。泰咪·亞布拉罕是目前陣中進球能力最可靠的前鋒，本賽季已打進11球，本場比賽預計也會是藍軍取勝的關鍵球員。同時也代表切爾西在轉會禁令獲解除後，一眾老將前鋒如吉魯、佩德羅等會於冬季轉會窗打開之後離開球隊。

最近6次對賽結果切爾西取得5勝1平，都沒有敗於南安普敦之下。切爾西平均每場進球有2.17球，雙方平均總進球為2.67球。

(中時電子報)