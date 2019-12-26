《日本經濟新聞》24日報導，菲律賓海軍司令受訪時稱，菲國計畫在南海建立海軍基地，將導致菲與中國大陸在南海的矛盾再度緊張。大陸鷹媒《環球時報》今天報導，大陸學者表示，陸菲關係短期內不會受到實質影響，而日媒此時爆出消息，不排除有製造噱頭、挑撥陸菲關係意味。

菲國海軍司令恩佩德拉德受訪時表示，正與菲政府商討在呂宋島西部的蘇比克灣建立面向南海的海上基地。《日經新聞》稱，「蘇比克灣對面是冷戰時期美軍在亞洲最大的軍事基地，如今也有航母和潛艇停泊。」儘管沒有明確建立海軍基地的用途，但《日經新聞》認為，菲律賓意在針對與其有海上爭端的大陸。

「鑒於當前菲美關係和杜特蒂的對外政策取向，菲律賓建新基地為美軍艦艇提供便利、強化菲美關係的觀點站不住腳。」《環時》採訪大陸海南師範大學菲律賓研究中心研究員劉鋒說：「日媒此時爆出這條消息，不乏捕風捉影的成分，但挑撥中菲關係的用意更甚。」他表示，尤其當前正值大陸自建的新航母在海南島海軍基地正式入列之時，不排除某些國際媒體為新的「中國南海威脅論」製造噱頭，為接下來南海局勢新變化造勢。

《環時》報導，廣州暨南大學國際關係學院副院長代帆分析，受限於菲律賓非常有限的軍事預算，該國想要在蘇比克灣建造一個像樣的海軍基地，恐怕不是短期之內可以完成的，除非得到美國等國的大力支持。

此外，菲律賓法律不允許外國在該國領土上建立軍事基地，外國軍事力量只能採取「輪換」的方式存在於菲律賓領土，更何況蘇比克灣雖然地理位置重要，但在短期之內不大可能對陸菲關係構成實質性影響。

近兩年，陸菲關係已從「南海仲裁案」的低谷反彈，隨著杜特蒂總統多次訪陸而日漸趨暖。菲律賓《商報》近日援引菲律賓旅遊部官員的話稱，菲律賓希望在2022年年底前，達到每年吸引400萬名大陸遊客的目標，並強調菲律賓政府多個部門為此正在努力，希望簡化大陸公民的簽證手續，並開通更多和大陸的直飛航班。本月18日，菲律賓還與大陸中車簽訂3列內燃動車組供貨合約，大陸動車組將首次出口菲律賓。

不過，代帆指出，盡管雙邊關係發展迅速，但陸菲間依然存在較大隱患，前期南海問題對兩國關係的負面影響依然存在。

(中時 )