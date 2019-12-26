國民黨總統參選人韓國瑜屢成年輕網紅節目《博恩夜夜秀》調侃對象，日前韓正式在電話中以「Yes, I do.」答應主持人博恩節目邀請。24日深夜錄影播出，觀看人次一天衝破230萬；韓在節目中以「韓導」自嘲，讓各界大讚氣度。韓黑直言，韓這樣讓他沒點可黑真是「不好玩」。

24日深夜《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待，開播一小時即衝破30萬觀看量，一天更飆破230萬，紀錄不斷刷新，讓各界震驚。

韓國瑜在節目中，劈頭就向大家問好：「大家最喜歡的韓導來囉！」引哄堂大笑；面對主持人博恩「總機大人」稱呼時，更以英文回應輕鬆化解尷尬；對於「棋子」、「塞子」諷刺，也不以為意直球接招。韓表現獲普遍肯定，其長者歷練與領袖氣度讓不少人大讚，其柔軟的身段、靈活的機智更讓民眾眼睛一亮。

韓黑網友在PTT論壇發文《為摸韓導都不說庶民了？》寫道：「好懷念那個整天講庶民被打臉的韓導啊！現在變得那麼誠實還會自稱韓導，不好玩！韓導，加油好嗎？讓我們知道只有韓導可以超越韓導，請給我們更多庶民！」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)