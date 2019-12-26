諱病忌醫的原因有很多，最近有位外科醫師上節目分享，有名女患者來看診換藥，一掀開衣服竟飄出腐臭味，而胸口早已滲血便成爛肉，根本看不出原來乳房的模樣。在醫師強烈建議住院治療後，她才無奈透露不就診的心酸原因。

外科醫師江坤俊在節目《醫次搞定》中分享，某天午休，有阿嬤想要加號看診，原本護理師已經婉拒，請阿嬤改掛午診，不過，江醫師看阿嬤大熱天提著大包小包趕來的身影，便不忍拒絕，直接答應替她加號看診。

進入診間後，阿嬤表示需換藥的地方在胸口，一掀起衣服便傳出陣陣腐臭味，醫師一看，阿嬤的胸部竟有顆長達10公分的腫瘤，且早已滲血變爛肉，根本看不出原來乳房的樣子，讓醫師直勸阿嬤立刻住院治療。

聽完醫師的建議後，阿嬤無奈表示，她也知道這東西是不好的，之前也有醫師保證，住院一週就能完成治療，但家裡的人都要靠她生活，老公中風臥床不起，兒子也因腦麻躺在病床，她真的抽不出時間來慢慢治療。

醫師聽完很心疼，決定替她免費換藥，並叮囑阿嬤，他週四也上班，可以來換藥。但阿嬤卻因醫師免費換藥而不好意思，便不斷推拖，無奈之下，醫師拿起阿嬤袋子的罐裝飲料說，這罐就用來抵債，喝一口後便說了善意的謊言，「很好喝！週四一定要來，再帶給我喔！」，希望阿嬤不要因為不好意思而拒就診。後來醫師也請社工協助，替阿嬤照看家人，讓她得以接受治療。

(中時電子報)