東京威力科創公司，贈送耶誕禮物給南投特教學校全體學生。（南投特教學校提供／廖志晃南投傳真）

國立南投特殊教育學校，今年收到耶誕大禮物，Tokyo Electron TEL在台子公司─東京威力科創公司，將參與公益活動人數換算為捐助金，總共100萬元，全數捐贈給南投特教學校，並且依心願卡贈送每位學生耶誕禮物。

國立南投特殊教育學校校長陳韻如表示，今年耶誕節，真的有聖誕老公公帶來整車的禮物，而且，都是孩子們親自寫在「心願卡」上的願望，期盼已久的禮物，讓這群身心障礙學生度過快樂的耶誕節！

東京威力科創公司，由執行副總裁張天豪帶領員工，到特教學校發送耶誕禮物給全校學生。TEL是全日本第一大、全世界第三大的半導體設備商，全球設有77個據點，遍布美國、歐洲、亞洲等17個國家；對於實踐企業社會責任（CSR）的精神和信念，回饋社會一直不遺餘力。

陳韻如表示，東京威力科創自2016年開始與特教學校合作，辦理各項公益活動，如Run愛傳遞路跑、植樹、淨灘等，今年舉辦集食行善、半日陪伴及愛心捐血活動，並將每項公益活動的參與人數轉換成公益捐助金共100萬元，全數捐助特教學校，迄今總共累積356萬6500元。

3年來，TEL與南投特教學校合作拍攝微電影，將身心障礙學生的學習需求與企業展望透過故事剪輯呈現，「科技心，人文情」的融和，是人雪中送炭的最好見證，也希望藉此讓外界了解，只要有愛與關懷，就能夠讓這些學生們感受人間溫情，並藉此能量成長茁壯，立足於有愛無礙的社會。

(中時 )