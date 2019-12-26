【旺董開講】《反滲透法，就是戒嚴！就是獨裁！》（上）

旺董蔡衍明在Youtube開講，談及《反滲透法，就是戒嚴！就是獨裁！》他指出，對民進黨、對蔡總統非常非常的失望，尤其最近在推反滲透法。旺董說北京環球時報辦一個談2020的論壇，有一項是講到2020兩岸的事情，其中台灣的張亞中教授還有王在希，以前國台辦副主任，還有一個退休的將軍中將王將軍，他們談的一些內容，在中國時報和旺報都有，他看了內心非常的難過。

旺董說這一次錄影應該是他在Youtube上面最後一次談到兩岸政治的事情，因為蔡英文總統她決定在12月31日要讓反滲透法三讀通過。反滲透法可能一般人不太了解，其實一開始他也不知道這個反滲透法是什麼內容，也沒怎麼在注意。他說之前只是一直聽見說成中共代理人，一天到晚把旺中的人都說成是中共代理人，跟汪洋去辦一個兩岸媒體論壇，領導人在那邊說話，對台灣人說話，大陸的每一個論壇每一個會都是這種情形，我們在聽訓，「民進黨種種的跡象都是要拖我們進去反滲透法」。

旺董說假如12月31日反滲透法真的通過，他也沒機會繼續講，但是他要請教民進黨、請教蔡英文總統，有必要把兩岸帶入這個狀況這個絕境嗎？有必要讓大陸對台灣完全失望絕望嗎？為了要玩你們的政治，妳為了要拿總統整個統治的權力，有必要把台灣人帶到這個地步嗎？反滲透法一出來，反滲透法就是戒嚴就是獨裁，難道蔡英文真的要戒嚴要獨裁？旺董說他對蔡英文的感覺，並不認為她是這樣的人，但是有必要為了要選一個總統要選舉，搞成台灣這樣，這麼撕裂這麼對立？

旺董說反滲透法，可能各位朋友不了解，不是罰錢而已，這是刑法。比如說所有台商，甚至去大陸一定會碰到共產黨員，怎麼不會遇到共產黨員，但是法裡面，如果你們跟他講話，回來如果你做了什麼事情影響到選舉，你們就是有罪，如果要套上罪是什麼罪都套得上，這不是比以前的戒嚴更嚴重嗎？我們常常口口聲聲說是自由民主國家，現在你們民進黨就是自由民主？

旺董說所有的台灣人在你們統治之下，表面是自由民主，實際上，因為法制變成你們在操控，自由民主不加上法制不算是一個很好的制度，一個很好的團體，結果這個法制都被你們占走了。旺董說這是他從8月23日以來說得很硬，可能對你們也很不客氣，坦白說你們讓人很失望很絕望，旺董說他絕望失望是一回事，但拜託民進黨，不要讓兩岸失望和絕望，有一些事情人家就對你們已經不信任了，還有必要這樣做嗎？

旺董說他自己都出來講了，該發誓也發誓過了，也都有自我解釋過了。他在這裡強調，今天不小心進去媒體，不小心去參與政治，但他絕對有這個心，他希望兩岸好，因為做旺旺，台灣人大陸人都有吃到旺旺，都是算他的衣食父母，很多事情大陸對台灣人、對台灣是不了解的。就像這次反滲透法來講，可能是為了選舉的操作，但是大陸人會這樣想嗎？即使有一些人能了解是為了選舉，但是大部分的人絕對不會認為是這樣。

旺董說我們就過我們自己日子就好、做我們該做的事情，政治不要想說跟你沒關係，政治如果要你明天死你活不過後天，當然這種事情將來演變是怎麼樣，他不知道也沒把握，他也不了解即使習主席他不是這樣想法，但是大陸民間的氣氛會怎麼想。旺董覺得常常標榜中華民國是自由民主，應該要做到自由民主，讓大陸對我們很羨慕才對，不要說在操作一個選舉，搞到讓大陸同胞看不起我們、有必要搞得這麼撕裂和對立嗎？

旺董說民進黨去年九合一選舉敗得這麼慘，敗得這麼慘一定有原因，就是大家日子過得不好，自己不好好檢討，也知道台灣人怕共產黨怕大陸，又故意把整個氣氛又拉上來讓兩岸更加對立。

(中時電子報)